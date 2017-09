Forró na Vila foi ponto de encontro para quem não viajou no feriado da Independência

foto: Codecom/CG

Muito arrasta pé oferecido de forma gratuita marcou o sábado dos que aproveitaram o feriado para ir até a Vila do Artesão e dançar muito, em mais uma edição do Forró na Vila.

O projeto, que foi reativado pela Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), teve hoje mais uma edição com apresentação gratuita da banda Trio Arretado. Cerca de 300 pessoas lotaram o espaço para dançar muito forró.

O presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes, destacou a importância do Forró na Vila acontecer durante um período de feriado. “O projeto valoriza a cultura local, movimenta a Vila do Artesão e já está no calendário semanal de eventos da cidade. Não poderíamos deixar de fazer por conta do feriado. A ação deste sábado logo após um feriado, foi uma excelente opção para quem não viajou e também para quem está na cidade visitando familiares ou como turista”, enfatizou.

O projeto Forró na Vila acontece sempre aos sábados, das 14h às 17h e o objetivo é oferecer, de forma gratuita aos visitantes, permissionários e turistas apresentações de forró de diversos artistas campinenses.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão aproveitará o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande. São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.