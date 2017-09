Flamengo e Cruzeiro empatam primeiro jogo da final da Copa do Brasil

foto: Divulgação/Flamengo

Ninguém saiu na frente da decisão da Copa do Brasil de 2017. Num jogo nervoso, muito equilibrado e disputado nesta noite no Maracanã, houve o empate por 1 a 1 para um público superior a 66 mil torcedores. O título agora ficou mesmo para ser definido no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 27 de outubro, no jogo de volta.

Não há vantagem do gol fora, portanto, quem vencer leva a Copa. Um novo empate, por qualquer placar, vai levar a definição para a cobrança de pênaltis. O Cruzeiro é tetracampeão e o Flamengo é tricampeão.

veja matéria completa aqui