Festival Arte em Cena é realizado na Gerência Regional de Educação em João Pessoa

Foto: Secom/PB

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), realiza nesta segunda-feira (18), o Arte em Cena: Festival de Arte e Cultura na Escola, da 1ª Gerência Regional de Educação (GRE), no Centro de Formação de Educadores, em Mangabeira, na Capital.

Também estão sendo realizadas as últimas apresentações da etapa regional do festival nas GREs de Campina Grande, Cuité, Patos, Sousa e Itabaiana. O festival está ocorrendo nas 14 GREs desde a terça-feira (12). Já foram realizadas as apresentações na 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª e 14ª GREs.

A abertura do Arte em Cena na 1ª GRE/João Pessoa contou com a apresentação do Quinteto de Professores do Estado e com a participação das escolas: ECIT Mangabeira, Professor Celestin Malzac, ECIT Bayeux, ECI Padre Hildon Bandeira, Professora Liliosa Paiva Leite, ECI Monsenhor Odilon Alves Pedrosa, Maria de Lourdes Araújo, Riachão do Poço, ECI Dona Alice Carneiro, Enéas de Carvalho, Renato Ribeiro Coutinho.

O evento é focado na temática “Juventude: emoções, vivências e cultura de paz” e contemplou projetos desenvolvidos por escolas das 14 Gerências Regionais de Educação (GRE) da Rede Estadual de Ensino, nas modalidades de artes visuais, teatro, música, dança e literatura.

Após a etapa regional, onde é escolhido um vencedor por modalidade de arte, as GREs enviarão a lista dos vencedores para a SEE e no dia 28 de outubro será realizada a etapa estadual, com premiação para o primeiro e segundo colocados em cada modalidade.

Foto: Secom/PB

O festival tem como objetivo fomentar ações que promovam o encontro entre o projeto pedagógico de escolas da Rede Estadual de Ensino e experiências culturais e artísticas das comunidades locais, contemplando a diversidade cultural, bem como promovendo o acesso a diversas formas de linguagens artísticas na vivência escolar.

No festival, as escolas inscreveram um único projeto, contemplando, no mínimo, duas das cinco modalidades artísticas, observando as disposições de cada uma delas. O projeto inscrito, de autoria da própria escola, foi planejado, desenvolvido e executado pelos estudantes individualmente ou em grupo, sob orientação de professores, de acordo com o tipo de modalidade artística a ser trabalhada.

Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail [email protected]