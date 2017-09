Fernando Kimura realiza palestra na abertura I Campina Innovation

foto: ascom

Auditório lotado e muita expectativa em torno da palestra master de Fernando Kimura, na abertura do I Campina Innovation. Formado em marketing e administração.

O palestrante reconhecido internacionalmente é também fundador da Academia de Neuromarketing que tem o objetivo disseminar conhecimento sobre inovação em comunicação e Neuromarketing através de cursos presenciais por todo o Brasil.

Em sua palestra, Fernando Kimura, por meio de vários exemplos sobre consumo e comportamento do consumidor, falou da importância do marketing para que as pessoas façam escolhas entre um produto e outro. Segundo ele, as marcas são construídas a partir da emoção ou por repetição e são as marcas que conduzem as pessoas no mercado consumidor.

Fernando Kimura ampliou o campo de visão dos empresários e profissionais presentes no evento, no tocante a importância da comunicação no mundo dos negócios, especialmente, aqueles que buscam inovar.

O especialista em neuromarketing deixou para o público, importantes lições sobre como lidar com o consumidor que pode ser estimulado a comprar por inclusão, conquista, emoção, necessidade, desejo, status e prazer.

Para Fernando Kimura, a diversificação é o que vai fazer com que as coisas perdurem nos negócios. No meio de todos é necessário se diversificar.