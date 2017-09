Femar surpreende favorito São Paulo Crystal e sai na frente no mata-mata

foto: divulgação

Último classificado para o mata-mata, graças à derrota da Picuiense, o Femar surpreendeu o favoritismo do São Paulo Crystal na abertura das quartas de final da 2ª Divisão do Paraibano 2017.

No Estádio Dorjão, na cidade de Teixeira, o Femar venceu o Tricolor por 1 a 0, com um gol do lateral Anderson Morcego, levando vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira, no Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo.

De acordo com o regulamento, em caso de Vitória do São Paulo com diferença de um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. As outras partidas de ida das quartas de final acontecem neste domingo, com jogos em João Pessoa, Campina Grande e Teixeira.

veja matéria completa aqui