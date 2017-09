Feira Central têm prédios desapropriados pela PMCG para começar revitalização

Fundada na década de 40, a feira central de Campina Grande já teve seu tempo áureo e carrega em suas vielas muita história para contar.

Ao passar pela mais tradicional feira da cidade, é impossível não se deslumbrar com suas cores, sabores, aromas, produtos, personagens. Mas também é fácil ver a degradação do tempo e a falta de manutenção, por parte do poder público, quando o assunto é segurança, infraestrutura e limpeza pública.

– Quem conhece a feira sabe o quanto está sucateada. Não se pode, em um mercado com mais de 80 anos, não ter feito um único benefício. A cidade vem crescendo, houve vários investimentos no setor privado, mas o poder público não teve esse carinho e sensibilidade de olhar para a feira central – disse um dos feirantes.

A luta pela revitalização do espaço não é nova. Há mais de 30 anos, os comerciantes sentem essa necessidade. Mas, tudo indica que o sonho deles começa a virar realidade, depois de muitos anos de promessas

É que o trabalho de desapropriação de alguns imóveis já começou, e de acordo com o secretário de Planejamento da Prefeitura de Campina Grande, André Agra, essa desocupação faz parte do projeto de revitalização do local, que terá investimento de mais de R$ 18 milhões.

– Nessa primeira fase serão investidos R$ 7,6 milhões, que é para a construção de um prédio local com 450 boxes. Vamos começar as intervenções que vão relocar os feirantes para este prédio, para não pararem de comercializar, e posteriormente vão sendo devolvidos e reocupando o espaço revitalizado. As intervenções serão feitas também no mercado central, que é um ponto histórico importante, mas que está bastante degradado – disse o secretário.

