Federação nacional rebate críticas de Ricardo Coutinho à criação da Polícia Penal

Na última quinta-feira (14) o governador Ricardo Coutinho (PSB) falou sobre o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que permite a criação da Polícia Penal.

Com a possível aprovação da PEC, os agentes penitenciários podem se tornar policiais penais.

Segundo Ricardo, a PEC seria uma esquizofrenia política porque criaria mais despesas para os estados brasileiros.

Foto: Reprodução/ Internet

Em entrevista à Rádio Campina FM, nessa segunda-feira (18), o presidente da Federação Nacional dos Agentes Penitenciários, Fernando Assunção, falou sobre a nota divulgada pela entidade criticando o governador.

– É uma nota esclarecendo exatamente o equívoco que o governador está cometendo ao dizer que o projeto é uma esquizofrenia, porque isso não teria aprovado por unanimidade no Senado. O Senado é composto por vários ex-governadores de estado, têm pessoas e homens públicos com bastante competência para estar votando um projeto como foi votado. É uma nota esclarecedora repudiando, sim, as palavras que o governador colocou na declaração que ele fez para que ele possa saber que o projeto é de interesse e de cunho nacional. Me parece que o governador da Paraíba não tem total conhecimento sobre o sistema penitenciário. Em outro momento, ele fala que a PEC é uma esquizofrenia e acho que até o termo correto ele não usou – rebateu.

Sobre a Polícia Penal criar novas despesas para o Estado, ele diz que não procede a informação.