Família Dunga antecipa apoio para reeleição de deputado

Uma reunião no último final de semana entre o deputado Renato Gadelha e o ex-deputado federal Carlos Dunga definiu o apoio do grupo político ligado à família Dunga ao projeto de reeleição de Renato Gadelha.

A conversa que selou o apoio aconteceu em Boqueirão, durante as festividades em homenagem a São Bento, padroeiro da cidade.

“Não havia momento mais adequado para este encontro. Definimos o apoio de Dunga à minha reeleição sob as bênçãos de São Bento”, comentou Renato Gadelha.

Foto: Ascom

O deputado revelou que já vinha conversando com Carlos Dunga há algumas semanas. “Temos uma história de amizade fora da política e, sem dúvida, isso pesou na decisão da família. Recebo com muito orgulho todo o grupo ligado a Carlos Dunga. Além de contribuir eleitoralmente, eles podem também contribuir com minha atuação parlamentar”, avaliou Gadelha.

De acordo com Renato, com o apoio de Dunga, ele passará a atuar de forma mais objetiva nos municípios de Boqueirão, Alcantil, Caturité, Barra de Santana e Riacho de Santo Antônio.

“São municípios com os quais eu tenho aproximação política e a partir de agora poderemos atuar de forma mais direta, com o canal aberto graças a chegada de Dunga e família e lideranças”, disse Renato.

O ex-deputado Carlos Dunga destacou que “o apoio a Renato Gadelha nos enche de alegria. Além de um deputado extremamente competente e combativo, trata-se de um político limpo. Um legítimo representante das melhores tradições da família Gadelha”.

Carlos Dunga lembrou ainda que “Renato vem se destacando na Assembleia. Apesar de ser um deputado de primeiro mandato, foi escolhido por dois anos como o deputado de melhor atuação na bancada de oposição”, finalizou Dunga.