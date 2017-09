Exposição mostra mistérios do fundo do mar através da tecnologia

Acontece até o dia 25 de setembro no Shopping Partage, em Campina Grande, a exposição: Mar, Mistérios e Aventuras.

O espaço mostra através da tecnologia um ambiente pouco explorado.

Cabines com pisos interativos divertem e educam.

Painéis simulam escotilhas, que são as janelas dos navios e submarinos. Há também jogos digitais de realidade virtual.

De acordo com a gerência do Shopping, a exposição diverte e educa crianças, jovens e adultos.

– Estamos sempre trazendo ações diferenciadas para nosso clientes e hoje em dia, a tecnologia faz parte de tudo. Todo mundo gosta do mar e o evento surge para mostrar os mistérios das profundezas do oceano, trazendo muita tecnologia. As crianças e também os adultos ficam enlouquecidos, porque nunca foi mostrado em um shopping a realidade virtual, piso interativo, stopmotion. Então todo mundo se diverte.

Campina Grande é a primeira cidade do país a receber a exposição.

*Com informações da TV Itararé