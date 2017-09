Explosão no metrô de Londres deixa várias pessoas hospitalizadas

Dezoito pessoas foram hospitalizadas nesta sexta-feira (15) com ferimentos causados pela explosão de um artefato em um trem do metrô de Londres.

Vários passageiros sofreram queimaduras e cortes, informaram os serviços de emergência. Os ferimentos dessas 18 pessoas não são graves.

A explosão, seguida de incêndio, foi provocada por um recipiente branco que estava dentro de uma bolsa de supermercado, em um vagão de um trem com capacidade para 865 passageiros.

O fato ocorreu na estação de Parsons Green, no trecho externo da linha District Line, que foi suspensa parcialmente, entre as estações de Wimbledon e Earls Court.

Um passageiro, identificado como Lucas, disse à BBC que escutou uma explosão muito forte e que viu “pessoas com ferimentos leves, queimaduras no rosto, braços e pernas”.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, presidirá à tarde uma reunião do comitê de emergência Cobra, formado pelos principais ministros do governo.

A polícia disse que trata o ocorrido como um “incidente terrorista”, que provocou uma “bola de fogo” em um trem repleto de passageiros.