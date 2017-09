Explosão na Secretaria de Finanças da PMCG poderia ter destruído o prédio

O tenente Agra, que é oficial do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, falou sobre a explosão realizada por criminosos na madrugada desta terça-feira (5), na Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), que é localizada na avenida Floriano Peixoto, no Centro da cidade.

Foto: Paraibaonline

– O artefato explosivo, chamado metalon, foi a primeira vez que encontraram aqui na Paraíba. Inclusive, tem alto poder de destruição. Eles detonaram um e faltou detonar dois, talvez por falta de tempo devido à polícia ter chegado rapidamente e informantes que ficam no meio do caminho informarem. Foi feito um procedimento para retirar a mochila com os explosivos dentro utilizando o máximo de segurança possível. Agora o material foi colocado dentro da viatura e vai para uma pedreira para ser detonado devido à periculosidade do material – falou.

Segundo o oficial, apenas um caixa eletrônico foi explodido no local e existia a possibilidade do prédio desabar pela quantidade de explosivos.

– Poderia quase ter destruído o prédio todo, era muita quantidade de explosivo, cerca de 10 quilos – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Cariri AM.