Ex-vereador critica monopólio politico e diz não ter esperança de novidades

foto: Paraibaonline

O suplente a vereador Napoleão Maracajá (Pc do B) nesta sexta-feira (08) fez uma comparação entre as eleições realizadas recentemente na Amazônia e as que se realizarão na Paraíba em breve.

A comparação se deu para que o ex-vereador pudesse explicar o atual cenário da política que, segundo ele, está dominada pelos políticos mais antigos e influentes.

– A Amazônia teve eleição agora e quem foi para o segundo turno foram dois candidatos conhecidos da “velha política” (…) foram duas velhas raposas da política tradicional do PMDB. Não há elementos que digam que a gente vai ter novidades na eleição não. -, declarou ele para a rádio Panorâmica FM.

Napoleão Maracajá foi um dos candidatos a vereador com uma das maiores quantidades de votos de seu grupo, mas devido a questão das coligações ele acabou não sendo eleito nas eleições de 2016.