Ex-prefeito paraibano é encontrado morto em fazenda

O ex-prefeito da cidade de Mogeiro José Paulo da Silva, popularmente conhecido como Zé Paulo, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (14) na fazenda dele, que fica na zona rural de Itabaiana, no Agreste paraibano.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do ex-prefeito foi encontrado próximo a um curral com sinais de enforcamento e foi obtida a informação de que José Paulo estava depressivo. O caso está sendo investigado.

Foto: Reprodução/ Internet

Em nota, a Prefeitura Municipal de Mogeiro lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família de Zé Paulo, bem como aos cidadãos mogeirenses.

Ainda em nota, a Prefeitura comunicou que hoje não haverá expediente nas repartições que fazem parte da gestão municipal, em virtude da morte do ex-prefeito.

José Paulo da Silva tinha 59 anos e foi prefeito de Mogeiro entre os anos de 2000 e 2004. No ano de 2004 ele tentou a reeleição, mas não conseguiu ser reconduzido ao cargo.

Zé Paulo voltou a concorrer ao cargo de prefeito em 2008, mas também não venceu a disputa. Ele também já foi vice-prefeito e vereador na cidade de Mogeiro.