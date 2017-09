Ex-PMDB aposta em aliança de sucesso para as eleições 2018 na Paraíba

O deputado Trócolli Júnior (Pros) revelou nessa quinta-feira (14), durante entrevista, qual seria a melhor composição para uma chapa de sucessão ao atual governador Ricardo Coutinho (PSB).

Trócolli, que é ex-filiado do PMDB, aposta no nome do presidente do seu ex-partido, o senador José Maranhão que, atualmente, faz oposição a Ricardo.

Foto: Paraibaonline

Para Júnior, Maranhão, unido a um nome como João Azevedo, é a chapa vitoriosa das eleições do próximo ano.

– João Azevedo é um grande nome. O governador tem feito um trabalho extraordinário na Paraíba, tem o respeito da população, mas continuo defendendo a aliança entre PSB e PMDB com a presença do senador José Maranhão. Com essa aliança, com certeza teremos sucesso. Tenho amizade com o senador – salientou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.