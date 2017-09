Ex-craques montam rede de colégios privados para o ensino básico

Os ex-craques do futebol (Zico) e do vôlei (Bernadinho) montaram uma empresa para investir pesadamente no ensino básico (e privado) no País.

A empresa deles, que tem mais três sócios e se chama Inspira Rede de Educadores, está fechando a compra diversos colégios em São Paulo, Paraná e Pará, que somam mais de 12 mil alunos.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza.