Estudantes são vítimas de golpe da festa de formatura na PB

Estudantes de uma faculdade particular da cidade de Cajazeiras denunciaram a polícia uma empresa que organiza festas de formatura.

Segundo as vítimas, eles fecharam o contrato com a empresa e já estavam pagando parcelas do valor referente à festa. De repente uma das estudantes soube que estavam fechando o escritório em Cajazeiras.

Os donos da empresa divulgaram uma nota sobre o encerramento das atividades e desaparecem. Os estudantes tentam contato com eles, mas não conseguiram.

Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu outras turmas em outras cidades que também foram lesadas pelos acusados.

O montante levado pelos supostos golpistas pode chegar a um milhão de reais.