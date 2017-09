“Estamos trabalhando para livrar a Paraíba do retrocesso e da ineficiência”, diz RC

“O retrocesso e a ineficiência são as duas pragas da política”, declarou o governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB), ao tratar do processo eleitoral de 2018.

Conforme o chefe do Executivo estadual, o PSB vem lutando para manter a continuidade do projeto, seja com o PMDB ou com algum partido que queira continuar nesse mesmo caminho.

Segundo ele, a ineficiência se reveste na demagogia e na apropriação indevida de conceitos e o retrocesso faz da política um instrumento para favorecer a família e ainda o próprio grupo.

“Enfim, seu povinho, enquanto que os interesses coletivos ficam em terceiro plano”, disse.

Ricardo Coutinho voltou a confirmar que o PSB é proponente ao lado de outras forças políticas, que já teve, inclusive, o PMDB no comando desse projeto político.

“Eu não vejo como um partido que comanda um projeto, que mudou tanta coisa dentro do Estado, não apresente sua alternativa nesse processo de 2018”, pontuou.

O governador afirmou ainda que o PSB deverá ter candidatura própria com o secretário João Azevedo na cabeça da chapa majoritária.

Contudo, o governador reconhece o que o PMDB realizou pela Paraíba, assim como o senador José Maranhão reconhece o do PSB e que isso é o caminho para um bom entendimento.

“Estamos trabalhando na perspectiva de livrar a Paraíba do retrocesso e da ineficiência”, completou.