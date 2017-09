Estado volta a repassar duodécimo integral à UEPB

Um novo capítulo foi escrito no relacionamento entre a UEPB e o seu provedor, o governo estadual, nos últimos dias.

Através de nota oficial, o Estado comunicou que na virada de agosto para setembro efetuou o repasse do duodécimo à Universidade no valor de R$ 24 milhões 220 mil, ou seja, sem a reserva (provisionamento) de R$ 2 milhões para fins de pagamento do 13º salário.

Foto: Ascom

O texto sublinha que o Executivo já efetuou, em junho último, a quitação de metade da gratificação natalina da instituição, com a reserva que havia realizado, frisando em seguida que “já não poderá se responsabilizar” pelo pagamento da outra metade, ao final do ano, “visto que a instituição passará a dispor diretamente da reserva”.

A nota do Estado ressalta que a Lei 7.643/2004 (da autonomia financeira da UEPB) fixa que é obrigação da instituição fazer a reserva mensal para custear o 13º salário, e que “o dispositivo não vinha sendo cumprido, obrigando o governo, a cada ano, a promover um socorro financeiro adicional”.

“Agora, por força de decisão judicial, a reserva por parte do Estado não mais será possível. O governo aproveita para afirmar que não irá mais suprir o déficit para o pagamento do 13º, caso a instituição se exima de fazer a reserva, como determina a lei”, enfatiza a nota.

O texto do governo estadual lembra ainda que os repasses à UEPB passaram de R$ 186 milhões em 2010 para R$ 307 milhões em 2016.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza