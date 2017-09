Estado realiza seminário para lembrar Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

O Governo do Estado realiza várias atividades durante o mês de setembro para celebrar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que ocorre no dia 21.

Entre as ações, será realizado na próxima terça-feira (19) o I Seminário Estadual de Produção Científica, uma parceria entre a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh).

O evento acontecerá no Centro de Formação de Educação do Governo, em Mangabeira, durante todo o dia.

A abertura será às 8h30, com as presenças da presidente da Funad, Simone Jordão; da secretária de Desenvolvimento Humano, Cida Ramos; e da secretária executiva de Gestão Pedagógica da Educação, Rozianne Marinho.

O objetivo do Seminário é difundir conhecimentos técnico-científicos na área da política de atendimento à pessoa com deficiência, envolvendo diversas temáticas, entre elas a saúde, o mercado de trabalho, educação inclusiva e direitos da pessoa com deficiência.

De acordo com a Funad e Sedh, 70 trabalhos serão apresentados, entre produções científicas e artigos que foram selecionados pela comissão científica do Seminário.

Devem participar do evento quase 500 pessoas, entre profissionais da Funad e Sedh, professores universitários e estudantes que têm pesquisas voltadas para a temática da pessoa com deficiência.

Eles terão a oportunidade de apresentar e divulgar suas experiências e potencializar essas produções acadêmicas.

O Seminário acontece até o final da tarde e os trabalhos serão publicados em Ebook e certificados pela Universidade Federal da Paraíba.