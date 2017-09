Estado realiza a 50ª edição da Expofeira Paraíba Agronegócios

A Expofeira Paraíba Agronegócios 2017 terá início no próximo domingo (17), às 17h. Este ano, o tema é Tecnologia no Campo.

A Expofeira vai apresentar um espaço de tecnologia, máquinas, animais,implementos e produtos agropecuários aos visitantes.

A exposição comemora a 50ª edição e acontece até 24 de setembro, no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa.

O evento, considerado um dos maiores e melhores para o setor agropecuário da Paraíba e do Nordeste, tem o objetivo de movimentar a cadeia produtiva da região nos aspectos econômicos, culturais e sociais levando as pessoas ao parque de Exposições para aproximar o setor rural do urbano.

A exposição é organizada e promovida anualmente pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, em parceria com a Federação da Agricultura da Paraíba e espera atrair centenas de visitantes.

Foto: Secom/PB

O evento terá, em média, 100 atrações simultâneas, incluindo feira de agricultura familiar, premiações, leilões, exposições de animais, palestras, concursos, desfiles e shows. Mais de dois mil animais de 40 raças participam da feira.

O secretário titular da Sedap, Rômulo Montenegro fala sobre a realização de mais uma edição da Expofeira e também da expectativa de negócios para essa edição.

“O governo retomou as feiras no Estado, e esse gesto vem revitalizando o setor agropecuário, a nossa expectativa é sempre superar a edição passada, e não tenho dúvidas, este ano será bem melhor”, destacou.

A Expofeira tem parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/PB), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/pb), Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), Associação Brasileira de Vaquejada/ Quarto de Milha (ABVAQ/PBQM), Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), Associação Paraibana dos Criadores do Cavalos Mangalarga Marchador, e Kennel Club da Paraíba.

Programação Expofeira 2017

Dia 17 -Domingo

9h – Provas esportivas do Mangalarga Marchador

10h – Início da 17ª Exposição Nacional da Raça Boer

14h -Início do torneio leiteiro da raça Sindi

15h às 22h -Apresentações culturais (Praça de Alimentação)

17h – Abertura oficial

Dia 18 – Segunda

8h – Torneio leiteiro da raça Sindi (Pista principal)

16h às 21h -Apresentações culturais (Praça de Alimentação)

19h30 -Apresentação de Agility

Dia 19 -Terça

8h – Torneio leiteiro da raça Sindi (Pista principal)

9h às 17h – Palestras e oficinas (Auditório Salão do Empreendedor Rural)

16h às 21h -Apresentações culturais (Praça de Alimentação)

19h30 – Apresentação de Agility

Dia 20 – Quarta

8h – Julgamento da raça Sindi (Pista principal)

9h às 17h -Palestras e oficinas (Auditório Salão do Empreendedor Rural)

16h às 21h -Apresentações culturais (Praça de Alimentação)

18h – Curso pastoreio de cães (Espaço Kennel)

19h30 -Apresentação de Agility

Dia 21 – Quinta

8h – Julgamento do Mangalarga Marchador (Pista principal)

9h às 17h – Palestras e oficinas (Auditório Salão do Empreendedor Rural

9h às 18h – Julgamento da Raça Boer (Pista dos Caprinos)

16h às 21h -Apresentações culturais (Praça de Alimentação)

18h – Curso pastoreio de cães (Espaço Kennel)

18h – Programação comemorativa 45 anos OCB/SESCOOP-PB (Auditório do TCE)

19h – Apresentação de Obediência e Proteção (cães)

Dia 22 -Sexta

8h – Programação comemorativa 45 anos OCB/SESCOOP-PB (Auditório do TCE)

9h – Seminário: A vaca ideal para pecuária de leite (Auditório Salão do Empreendedor Rural)

9h às 18h Julgamento da Raça Boer (Pista dos Caprinos)

14h -Julgamento do Mangalarga Marchador (Pista principal)

19h – II Leilão Pompeu Borba (ABC Sindi)

16h às 22h – Apresentações culturais (Praça de Alimentação)

18h – Curso pastoreio de cães (Espaço Kennel)

19h -Apresentação do Canil da PMPB

Dia 23 – Sábado

9h às 17h – Palestras e oficinas (Auditório Salão do Empreendedor Rural)

9h às 18h – Julgamento da Raça Boer (Pista dos Caprinos)

11h – Competição de Agility (Espaço Kennel)

12h – Leilão Emepa

14h – Julgamento da Raça Boer (Pista dos Caprinos)

15 – Prova do batom Mangalarga Marchador (Pista principal)

16 – Prova dos coronéis Mangalarga Marchador (Pista principal)

17h – Grande Campeonato Mangalarga Marchador (Pista principal)

16h às 22h -Apresentações culturais (Praça de Alimentação)

18h – Curso pastoreio de cães (Espaço Kennel)

Dia 24 – Domingo

9h – Demonstração de pastoreio com cães

16h às 21h – Apresentações culturais (Praça de Alimentação)

17h – Encerramento oficial