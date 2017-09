Estado apresenta ‘Festival da Música da Paraíba – Homenagem a Zabé da Loca’

foto: reprodução

O Governo do Estado apresentará para a imprensa, na próxima terça-feira (12), o ‘Festival da Música da Paraíba – Homenagem a Zabé da Loca’, que contará com a participação de artistas e produtores culturais. A apresentação será durante café da manhã no Mezanino 1 da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), a partir das 8h30.

“Será um grande evento para potencialização da cena musical paraibana, que apresenta uma extrema força de produção”, disse Nézia Gomes, presidenta da Fundação Espaço Cultural. Ela adiantou que o festival terá representantes de todas as regiões do Estado, contando com eliminatórias e finalíssima.

Presidenta da Rádio Tabajara, Maria Eduarda Santos, também destaca o caráter plural do festival. Ela salienta que a essência do evento combina com o formato da emissora. “Esse festival tem como finalidade ampliar e evidenciar ainda mais a força da música paraibana, com a possibilidade – inclusive – de revelar talentos”, declarou Maria Eduarda.

O edital do festival será apresentado por representantes da Rádio Tabajara, Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) e da Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Comunicação (Secom). Durante a solenidade, será apresentado o site do ‘Festival da Música da Paraíba – Homenagem a Zabé da Loca’, onde serão feitas as inscrições.