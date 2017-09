Estação Cabo Branco lamenta o falecimento do escultor Antônio Labas

Foto: Secom/JP

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes lamenta o falecimento do artista plástico, escultor e professor de artes Antônio Barbosa Guimarães Filho, mais conhecido por Antônio Labas, que realizou sua última exposição em março deste ano. A exposição, intitulada “Faces”, permaneceu no local por três meses e obteve uma excelente visitação pública.

O escultor campinense faleceu ontem, segunda-feira (11), às 21h, no hospital Memorial São Francisco, em João Pessoa. Labas sofreu uma parada cardíaca, após ter-se submetido a uma cirurgia para retirada de tumor maligno no olho esquerdo. Ele deixa seis filhos.

O corpo de Antônio Labas foi velado nesta terça-feira (12), no Cemitério Campo Santo Parque da Paz, na Avenida Assis Chateubriand, em Campina Grande.

“Labas” era irmão do professor Atalmir Guimarães, conhecido como “Mica”, que também faleceu recentemente. A artista plástica e curadora, Lúcia França, disse que Labas era um artista versátil e irreverente. “Como professor suas aulas eram inesquecíveis pela sua alegria e dinâmicas muito envolventes. Foi meu professor e colega na Cooperativa Cultural Moara. Hoje descansa nos braços do pai, destino de todos nós um dia”, comentou Lúcia França.

A artista plástica Lili Brasileiro, que escreveu o texto de abertura da exposição comentou que a arte reflete a alma de quem faz. “Esse artista projetou uma alma irrequieta, polêmica, transgressiva, culta, romântica, e principalmente amorosa”, disse Lili.

Sobre o artista – Antônio Labas Guimarães Filho, natural de Campina Grande (PB). Foi desenhista, pintor, escultor, entalhador, gravador, tapeceiro, programador visual, restaurador, ceramista, modelador e professor na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Era graduado em Comunicação Social pela Universidade Rural do Nordeste (URNE). Cursou Museologia (UFPB e Funarte), Conservação de Obras de Arte (UFPB/CCT). Participou de várias exposições de artes plásticas e realizou trabalhos como: projetos de arte pública para praças e prédios, esculturas (busto e corpo inteiro, de bronze), entalhes, placas, troféus, santos, vitrais etc., em cidades do Nordeste.