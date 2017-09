Espetáculo Beatles para Crianças chega a Campina Grande

A criançada que gosta de rock’n roll já pode se preparar para curtir muito som com o espetáculo Beatles para Crianças, que será realizado no Teatro Facisa, em Campina Grande na sexta-feira (30).

O evento reúne os sucessos do quarteto de Liverpool, com arranjos originais, entretanto, voltados para o público infantil, fazendo uma mescla de histórias contadas e cantadas.

Foto: Divulgação

De acordo com a organização do evento, o show abre com a projeção de uma animação do jogo de videogame RockBand. Durante o espetáculo, as crianças conhecem os instrumentos usados pela banda e na Blackbird o público é convidado a fazer parte de uma orquestra com sons corporais.

O espetáculo também proporciona um momento de diversão para os adultos, quando os pais e demais pessoas que acompanham os pequenos são convidados a formar um grande coral cantando e dançando Twist and Shout.

“A ideia do projeto Beatles para Crianças ultrapassa a realização de shows e a gravação de CDs. Somos músicos e educadores. Queremos levar referências para as crianças, unir as famílias em algo comum, gerar conteúdo de qualidade para todas as crianças e jovens”, comentou o educador, músico, vocalista e diretor musical, Fábio Freire.

Ainda conforme os organizadores do evento, ao fim da apresentação, as crianças recebem o certificado de Meu Primeiro Show de Rock, como forma de tornar essa primeira experiência ainda mais lúdica e atrativa.

Os ingressos custam R$ 50,00 meia-entrada e R$ 100,00 inteira, podendo ser adquiridos na unidade da Cultura Inglesa do bairro do Catolé, em Campina Grande.

Para mais informações, entre em contato através do número (83) 3322-4658.

Foto: Divulgação

Criado em 2011, dentro de uma escola em Recife numa iniciativa de aumentar o repertório das crianças nos intervalos das aulas, o projeto Beatles para Crianças estreou em show em 2014.

A partir de então, Fábio Freire teve a certeza de que deveria continuar com o projeto e convidou o amigo, parceiro, ator e também educador Gabriel Manetti para fazer parte dele. Fabio e Gabriel se uniram a mais três músicos para o show: Eduardo – Ludi – Puperi (guitarras e teclado), Humberto Zigler (bateria) e Johnny Frateschi (baixo).

O grupo já se apresentou para mais de 50 mil pessoas em diversos locais e realizou mais de 200 shows ao longo se sua trajetória.