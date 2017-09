Espep oferece curso de inglês para servidores da 3ª Gerência de Saúde

Os servidores da 3ª Gerência Regional de Saúde (GRS), sediada em Campina Grande, têm até a próxima sexta-feira (8) para se inscreverem no curso de Inglês I e II que será oferecido pela Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep).

As inscrições podem ser feitas no setor de Recursos Humanos, nos horários da manhã e tarde, e as aulas serão ministradas entre os dias 22 e 24 deste mês, no auditório da 3ª GRS.

A Espep já tinha divulgado a programação de cursos para o mês de setembro, mas, atendendo a uma solicitação da gerente da 3ª GRS, Tatiana Medeiros, decidiu acrescentar o curso de Inglês I e II.

Na semana passada, profissionais da 3ª GRS participaram de um curso de Direção Defensiva e Evasiva, também promovido pela Espep.

Além de qualificar os servidores, os cursos têm como objetivo uma melhor e ainda mais qualificada prestação de serviços à população. Servidores de Campina Grande, João Pessoa, Guarabira, Patos e Pombal estão sendo contempladas com os cursos da Espep durante este mês.

A programação completa dos cursos oferecidos pode ser conferida no site da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba: http://espep.pbgov.br