Escolas, Guarda Municipal e Emlur participam do 7 de setembro em João Pessoa

fotos: Secpm/JP

Alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa e servidores da Guarda Municipal e da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) participaram do desfile cívico em comemorações a Independência do Brasil, nesta quinta-feira (07). Durante o desfile, que ocorreu na Avenida Duarte da Silveira, Centro da Capital, as escolas focaram na mensagem de paz.

A Guarda Municipal foi o primeiro órgão ligado à gestão municipal a desfilar. A corporação levou para avenida parte de um efetivo de 600 guardas, apresentou integrantes do projeto da Guarda Mirim e do Teatro de Fantoches.

Entre as escolas municipais, a primeira a desfilar foi a Escola Municipal Hugo Moura, localizada no Padre Zé. Os alunos desfilaram ao som da sua banda marcial, que já recebeu o titulo de vice-campeã paraibana de regência.

Desfilaram ainda as escolas Apolônio Sales De Miranda, Castro Alves, Padre Pedro Serrão, Augusto dos Anjos e a Ubirajara Targino Botto. Destaque para a Escola Municipal João XXIII, que levou para avenida uma apresentação do seu projeto de robótica.

A Emlur encerrou a participação da PMJP no desfile. Seus agentes de limpeza apresentaram uma banda marcial formada unicamente com instrumentos feitos de material reciclável. A criatividade da Emlur era um ponto bastante aguardado pelo público.

“Eu venho todos os anos trazer meus filhos para desfilar, mas sempre fico para ver o desfile da Emlur que é muito interessante”, afirmou a dona de casa Ilma Ferreira de Souza.