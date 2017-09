Escola de Samba vai homenagear São João de Campina Grade. Veja o vídeo

Durante a apresentação do novo layout do Maior São João do Mundo 2018, ocorrida na manhã desta terça-feira, 05, no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) também anunciou que a festa estará na Sapucaí no Carnaval 2018.

É que a Escola Mirim Mangueira do Amanhã, um projeto social de uma das mais tradicionais agremiações carnavalescas do Rio do Janeiro, fará uma homenagem ao Maior São João do Mundo.

A Escola vai resgatar a história e a cultura da festa mais popular do Nordeste, que em 2018 completam 35 anos de realização.

Confira o vídeo: