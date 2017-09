Equipe de Robótica paraibana se classifica para a etapa nacional de torneio

A equipe de Robótica O.N.D, da Escola Estadual Odilon Nelson Dantas, da cidade de Cuitegi, se classificou em primeiro lugar para a etapa nacional no Torneio Juvenil de Robótica (TJR).

A competição ocorreu no sábado (16), no Instituto de Educação Superior da Paraíba (IESP), localizado na região metropolitana de João Pessoa.

Na categoria Dança e Cabo de Guerra, os alunos conseguiram o primeiro lugar, já no Resgate no Alto e no Plano, terceiro lugar e segundo, respectivamente. A final acontecerá em São Luís, no Maranhão, dos dias 22 a 24 de novembro.

O Torneio Juvenil de Robótica é um evento gratuito de abrangência nacional que ocorre desde 2009, para difusão da Robótica no ambiente escolar da Educação Básica até a Educação Superior. A competição tem inúmeros desafios, planejados para o estudo e desenvolvimento da robótica para robôs autônomos.

De acordo com o professor orientador da equipe, João Nascimento, participam do projeto de Robótica 15 alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio, porém nesta competição específica participaram seis alunos, distribuídos em duas equipes.

A equipe foi finalista da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) etapa Paraíba 2015 e 2016. Em 2016, ela subiu ao pódio com o segundo lugar da etapa regional e primeiro lugar na Categoria robô mais elegante do evento na etapa final da OBR/PB. Conseguiu o primeiro lugar no TJR/Campina Grande 2015, no grupo B da categoria Sumô.