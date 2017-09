Entidades que administram Zona Azul em Campina não prestam contas sobre arrecadação

Apenas três entidades administram e ficam com 90% do que é arrecadado na Zona Azul de Campina Grande. A determinação foi feita através de lei criada em 1995 pela Câmara Municipal de Campina Grande.

Foto: Codecom/CG

Destes, a União Campinense de Equipes Sociais (Uces) fica com cerca de 50%, 10% são repassados à STTP para a impressão dos talões de cobrança, e o restante é dividido entre a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e a Cooperativa Paraibana de Pessoas com Deficiência.

Em entrevista à Rádio Campina FM, a presidente da Rede, Lúcia Ventura Nunes, falou que a entidade trabalha com pelo menos 400 pessoas de vários municípios da Paraíba e até do estado de Pernambuco.

Uma parte da verba que chega é repassada pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado, para a casa de apoio, outra é arrecadada pela Zona Azul de Campina Grande.

Da Rede são pelo menos 14 operadores trabalhando nos espaços de estacionamento no centro da cidade, mas a presidente não soube informar quanto era o valor repassado mensalmente da Zona Azul e destinado à entidade.

Já o presidente da Cooperativa de Pessoas com Deficiência, Jean Gomes, ressaltou que a arrecadação feita através da Zona Azul, fica em torno de R$ 40 mil a R$ 42 mil mensais, o que pode chegar a representar uma média de R$ 500 mil anuais.

A entidade emprega 19 pessoas que trabalham de forma externa, nos estacionamentos do Centro, e três internas.

Na entrevista à Rádio Campina FM, Jean disse que a entidade não presta contas à sociedade.

– Damos a nossos funcionários esclarecimentos mensais discriminando todas as despesas, que podem ser fiscalizadas por eles a qualquer hora e isso está dentro do estatuto. Acho que prestação de contas que temos que dar é para com os nossos cooperados e não com a sociedade. O que podemos colocar à disposição é como nosso trabalho é desenvolvido na instituição. Tanto a nossa, como as outras entidades, inserem as pessoas que têm dificuldades no mercado de trabalho – falou.

A Uces foi procurada para prestar esclarecimentos, mas não retornou as ligações da equipe de reportagem da Rádio Campina FM.