Enteada mata padrasto para defender mãe de agressão e se entrega à Polícia

Uma jovem de 19 anos se entregou à polícia após ter assassinado o padrasto, de 32 anos, com golpes de punhal durante uma discussão, alegando ter cometido o crime para defender a mãe de uma agressão, conforme informou a Polícia Militar (PM).

O caso aconteceu na noite de terça-feira (5), no sítio Ladeira Vermelha, no município de Conceição, localizado no Sertão paraibano, no momento em que o homem e a esposa chegaram em casa de uma bebedeira e começaram a brigar.

De acordo com a PM, o homem teria agredido a esposa com um golpe na cabeça, fazendo uso de uma garrafa de vidro.

Vendo a mãe nesta situação, a enteada foi à cozinha, pegou um punhal e atacou o padrasto com vários golpes nas costas e abdômen.

O homem ainda chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no Hospital de Conceição.

A jovem está aguardando audiência de custódia, que provavelmente acontecerá ainda hoje.