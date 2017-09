Em Sousa: Ricardo autoriza reforma do Aeródromo e realização de obras em escolas

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho esteve, na tarde desta quarta-feira (6), na cidade de Sousa, onde assinou a Ordem de Serviço para a reforma do Aeródromo da cidade, com recursos que ultrapassam R$ 482 mil. Ele também autorizou a construção de uma passarela coberta e um Ginásio Padrão na Escola Estadual Cidadã Integral Mestre Júlio Sarmento, destinando R$ 895 mil para a execução destas duas obras.

Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual ainda assinou a Ordem de Licitação para a construção de uma escola com quatro salas de aula, no Assentamento Nova Vida I, representando mais de R$ 1,1 milhão de investimento; assinou o Termo de Cessão de uso do imóvel, onde funcionava a Escola Comercial Cônego José Viana e também assinou Termo de Cessão de uso de imóvel onde existe o Centro Social Urbano – os termos foram assinados entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Sousa.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, prefeitos, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região estiveram presentes.

Durante a solenidade, o governador Ricardo Coutinho expressou a satisfação em poder levar diversas obras e ações para a população de Sousa.

“Esse é um momento com múltiplos motivos de alegria, já que autorizamos várias obras. Enfrentamos uma crise nacional, mas estamos conseguindo superar as dificuldades com ideias simples e parcerias importantes, como a que temos com o prefeito Fábio Tyrone. Além de tudo que autorizamos e licitamos nesta solenidade, ainda voltaremos daqui uns dias para autorizar a requalificação das principais vias da cidade. Investiremos R$ 5 milhões nessa ação em parceria com a prefeitura, ou seja, juntos estamos fazendo mais pelo povo de Sousa”, afirmou.

O governador ainda reforçou o compromisso da gestão com o dinheiro público, ressaltando que todas as obras autorizadas já estão com os recursos garantidos para a conclusão. “Esta gestão tem responsabilidade com as obras públicas. Nós só falamos que vamos fazer uma obra quando temos o dinheiro em caixa. E todas as ações anunciadas hoje estão com recursos garantidos, porque é assim que tem que ser, sem promessas e com muito trabalho”, pontuou.

Para o prefeito de Sousa, Fábio Tyrone, a parceria com o Governo do Estado traz obras importantes para a população do município. “Este Governo olha por todas as regiões e tem presenteado a cidade de Sousa com obras relevantes, como a adutora que trouxe água para o povo. Hoje a nossa cidade recuperou a capacidade de desenvolvimento e tem crescido bastante, graças à parceria com o Governo do Estado. Estou muito feliz em assinar tantas ordens de serviços”, enfatizou.

Foto: Secom/PB

O secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevêdo, comentou a importância das obras autorizadas em Sousa, destacando as ações voltadas para a educação.

“As escolas da rede estadual de ensino hoje trazem o que há de melhor para os estudantes. A Escola Mestre Júlio Sarmento, por exemplo, passa por uma grande reforma, tem laboratórios e vai ganhar um Ginásio Padrão. Em breve, o Governo vai construir a nova unidade escolar no Assentamento Nova Vida I. Isso mostra o compromisso da gestão com a melhoria da educação em toda a Paraíba”, disse.

“As obras na escola são necessárias para dar mais comodidade para cerca de 580 alunos que estudam aqui em ensino integral e o ginásio padrão vai complementar essa comodidade. O ginásio era um pedido da comunidade escolar e vai fazer com que os estudantes possam praticar esportes de forma mais adequada”, comentou o diretor da Escola Mestre Júlio Sarmento, Francisco Magalhães.

O presidente da associação de moradores do Assentamento Nova Vida I, Antônio Pereira, agradeceu ao governador por garantir a chegada de uma nova unidade escolar no local. “Temos 141 famílias no assentamento, a maioria com crianças e adolescentes em idade escolar que serão beneficiadas com esta unidade de ensino. Quando a escola ficar pronta vai trazer mais qualidade de vida para a comunidade”, comemorou.