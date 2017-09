Em Soledade, servidores reforçam luta contra retirada de direitos

fotos: ascom

Em virtude do descaso contínuo da gestão municipal, os servidores do município de Soledade, no agreste paraibano, estão reforçando as manifestações nas ruas e estiveram mobilizados mais uma vez na manhã desta quarta-feira, 13.

A categoria ocupou a entrada da Câmara de Vereadores após assembleia que definiu novo calendário de ações. De acordo com o coordenador de comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá, os encontros acontecerão todas as segundas-feiras, quando acontece a feira do município, com um dia inteiro de paralisação e ato público.

“Há um sentimento de revolta muito grande entre os servidores, já que o prefeito Geraldo Moura continua não atendendo, continua tirando direitos e agora partiu para o ataque e está perseguindo servidores. Para citar um exemplo, ele transferiu um vigilante de 64 anos de idade, de uma escola para o cemitério, em condições de trabalho inadequadas para sua faixa etária, como uma forma de humilhá-lo porque ele está participando dos movimentos”, detalhou Napoleão.

O coordenador reforçou que embora a mobilização persista, os trabalhadores e o sindicato continuam dispostos a dialogar.

“Continuaremos firmes e fortes nas ruas, mas o sindicato sempre esteve e sempre estará à disposição do diálogo, para que o prefeito mostre quanto gasta com diárias, com combustível, com comissionados, com festa, com prestadores de serviço, a gente precisa destas informações para termos um debate honesto sobre a realidade do município”, disse. Ele ainda informou que os atos de perseguição terão como resposta ações judiciais.