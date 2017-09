Em seis meses, STTP supera todo o valor arrecadado com multas em 2016

A Superintendência de Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) previu na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, com receita fixa e despesas, a arrecadação de 3 milhões 950 mil de multas ao longo de todo ano.

O fato é que, apenas no primeiro semestre deste ano, o valor arrecadado com multas somou R$ 3.881.250,62, superando já, em R$ 150 mil, o valor correspondente a todo o ano de 2016, que fechou com R$ 3.713.665,06.

Os dados são do Tribunal de Contas do Estado, através do Sagres, e estão relacionados às multas previstas na Legislação de Trânsito no sistema da Receita.

Foto: Codecom/CG

Levando em consideração o mês de julho de 2017, no qual a STTP arrecadou R$ 742 mil, os valores já ultrapassam a casa dos R$ 4,6 milhões em multas, o que equivale a 17% a mais do que o previsto para todo o ano.

Veja a comparação dos seis primeiros meses de 2016 e 2017 na arrecadação de multas pela STTP.

2016

Janeiro – R$ 102 mil

Fevereiro – R$ 89 mil

Março – 131 mil

Abril – R$ 1 milhão e 78 mil

Maio – R$ 169 mil

Junho – R$ 141 mil

2017

Janeiro – R$ 403 mil

Fevereiro – R$ 532 mil

Março – R$ 640 mil

Abril – R$ 515 mil

Maio – R$ 786 mil

Junho – R$ 1 milhão e 3 mil

*Informações da Rádio Campina FM