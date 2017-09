Em reunião, Manoel Jr garante recursos para habitação e turismo de JP

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior, retorna de Brasília a João Pessoa nesta quarta-feira (13) trazendo boas notícias na bagagem.

Durante a estadia na capital federal, o vice-prefeito foi recebido em audiências pelos ministros das Cidades, Bruno Araújo e o da Integração Nacional, Hélder Barbalho.

O ministro Bruno Araújo se comprometeu a continuar aportando recursos para a política habitacional da Prefeitura Municipal de João Pessoa, (PMJP).

O ministro também garantiu o empenho da emenda de bancada impositiva, no valor de R$ 70 milhões.

O vice-prefeito ressaltou que a estadia em Brasília foi bastante produtiva. “Essa audiência nos trouxe bons resultados. Evoluímos em muitas demandas como, por exemplo, a questão habitacional”, adiantou.

No encontro com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, Manoel Junior recebeu a garantia da destinação de recursos para o início da primeira etapa das obras de contenção da erosão da falésia do Cabo Branco.

Cumprindo a agenda, Manoel Júnior se encontrou com o chefe de gabinete do Ministro da Saúde, Dr. Paulo Rebello.

Nessa reunião, o vice-prefeito encaminhou alguns pleitos prioritários da Secretária de Saúde e do Hospital Napoleão Laureano.

Habitação – O vice-prefeito lembra que a atual gestão realiza o maior programa habitacional da Paraíba das últimas décadas.

O governo municipal vem reduzindo o déficit habitacional, promovendo qualidade de vida e moradia digna para milhares de pessoas que sonhavam com a casa própria, mas viviam em condições subumanas, ocupações ou áreas de risco.

Nos últimos quatro anos e meio, mais de 22 mil pessoas realizaram o sonho da casa própria e vivem hoje em habitações construídas pela PMJP.

Só no último mês de agosto, 1.664 pessoas foram beneficiadas com unidades habitacionais.