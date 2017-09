Em quatro horas, cinco suspeitos são detidos com armas na Paraíba

Em um intervalo de quatro horas, a Polícia Militar apreendeu cinco armas de fogo na Paraíba, sendo quatro na região metropolitana de João Pessoa, e conduziu cinco suspeitos para delegacias.

Ao todo, a PM recolheu duas pistolas, dois revólveres e uma espingarda de fabricação artesanal. As ações aconteceram na tarde dessa quinta-feira (14).

Na Capital, no bairro de Oitizeiro, com a intensificação de rondas e abordagens, a PM encontrou com uma dupla com um revólver calibre 38 e dois pinos de substância semelhante à cocaína.

No Alto do Mateus, um homem que também estava com revólver foi detido pela PM. Nas duas ocorrências, os suspeitos foram levados para a delegacia.

Foto: Secom/PB

Em Cabedelo, um grupo efetuou disparos contra a polícia e fugiu para o mangue. Durante incursão pela localidade na busca dos fugitivos, os policiais encontraram uma pistola utilizada pelos criminosos.

Nenhum dos suspeitos foi localizado e a arma foi levada para delegacia.

Em Mangabeira, um homem em atitude suspeita foi abordado e em seu veículo a polícia encontrou uma pistola. O suspeito detido foi conduzido para Central de Polícia.

Em Queimadas, policiais conduziram para delegacia um homem suspeito de ameaçar uma senhora utilizando uma espingarda de fabricação caseira.

A PM recebeu a denúncia da ameaça e, durante as diligências, encontrou o suspeito detido pela população. Ele foi conduzido, teve a arma apreendida e foi autuado por porte ilegal e ameaça.