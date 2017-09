Em João Pessoa, Conselho da Magistratura desaprova prestação de contas da ASDEF

O Conselho da Magistratura desaprovou, por unanimidade, o relatório de prestação de contas da Associação de Deficientes e Familiares (ASDEF) e determinou o retorno do processo à Vara de Execução de Penas Alternativas (Vepa), para tomar as medidas cabíveis.

A Associação havia recebido da Vepa R$ 5 mil em recursos provenientes das penas de prestação pecuniária, para subsidiar a aquisição de equipamentos para prática de paradesporto.

No entanto, utilizou a quantia para o conserto do veículo Ducato, que serve para o transporte dos associados.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (1º), durante apreciação do Pedido de Providências nº 0017005-30.2015.815.2001, relatado pelo desembargador José Ricardo Porto, que votou pela desaprovação das contas.

De acordo com o relatório, a ASDEF requereu a quantia de R$ 10.296,98 à Vara das Execuções de Penas Alternativas, de recursos provenientes das penas de prestação pecuniária, para subsidiar a aquisição de equipamentos para a prática de paradesposto. Ainda segundo o relatório, tal custeio decorreu de um convênio entre a entidade e o Tribunal de Justiça da Paraíba.

O magistrado titular da Vara de Execução Penas Alternativas deferiu, em parte, a liberação de verbas, estipulando o montante de R$ 5 mil e fixou o prazo de 30 dias para a apresentação da prestação de contas.

Ao apresentar as contas, a entidade beneficiada declarou ter gasto os recursos com a compra de passagens aéreas para os para-atletas participarem de competições no circuito Caixa.

Posteriormente, a entidade apresentou nova prestação de contas, desta feita, demonstrando que a quantia foi utilizada para o conserto do veículo Ducato, “que serve para o deslocamento e transporte dos usuários e para-atletas para atividades diversas”.

No voto, o desembargador-relator observou que a entidade pública desrespeitou o disposto no provimento da Corregedoria, já que utilizou a quantia recebida no conserto de um veículo, sem apresentar anterior proposta ou qualquer informação a respeito da destinação escolhida.

O relator, embora tenha reconhecido a importante prestação de serviços públicos por parte da ASDEF, entendeu que o presente procedimento encontra-se em desconformidade com a Resolução nº 154/2012 do CNJ e o Provimento nº 11/2013 da Corregedoria de Justiça. E, diante das irregularidades apontadas, desaprovou o presente relatório de prestação de contas.

Resolução 154 do CNJ – Define a política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária.

Provimento nº 11/2013 da Corregedoria Geral de Justiça – Define a política de recolhimento e utilização dos recursos provenientes da aplicação da pena restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária.