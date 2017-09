Em CG, alunos de escola municipal participam de aula de campo no aeroporto

Vinte alunos de uma escola do Sistema Municipal de Ensino participaram de uma aula de campo especial na tarde desta sexta-feira (8), nas dependências do Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande.

A visita faz parte das atividades do projeto “Divulgação da Segurança Operacional nas Escolas”, desenvolvido através de uma parceria entre a equipe do aeroporto, a Secretaria de Educação do Município (Seduc), a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) e o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

O objetivo é, através das crianças, orientar e conscientizar a população de Campina Grande sobre práticas que podem causar graves acidentes ou colocar em risco a segurança operacional do aeroporto, como soltar pipas e balões, utilizar drones irregularmente ou descartar lixo de forma inadequada em áreas próximas a aeroportos.

Para isso, na primeira etapa do projeto, uma equipe da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) visitou a Escola Municipal Maria das Vitórias Pires Uchôa, localizada no Bairro das Cidades, para proferir palestra apresentando o tema, que nas semanas seguintes também foi trabalhado com os alunos em sala de aula pelos professores.

Já na visita de hoje as crianças acompanharam uma simulação do trabalho que a equipe do Corpo de Bombeiros realiza no local, o Terminal de Embarque, algumas áreas operacionais e também tiveram a oportunidade de conhecer de perto uma aeronave.

Com base no que aprenderam ao longo destas etapas, os alunos vão desenvolver desenhos, textos e outras atividades pedagógicas que serão expostas no aeroporto de Campina Grande no mês de outubro, durante a culminância do projeto, que este ano ainda vai promover a aula de campo para outras duas escolas do município que, assim como a Maria das Vitórias, estão localizadas no entorno do aeroporto.