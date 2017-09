Em aniversário, Polícia Civil comemora conquistas, mas ainda enfrenta desafios

A Polícia Civil da Paraíba completou nesta semana 36 anos de existência. Apesar dos avanços, muito ainda precisa ser melhorado.

Para o superintendente regional em Campina Grande, Luciano Soares, a Polícia Civil deu um salto de qualidade nos últimos anos, mas ainda enfrenta desafios.

Foto: Reprodução/ Internet

– São diversas ações que a polícia vem desempenhando, deixando de ser estática, mas atuando efetivamente nas ruas buscando reprimir o crime e buscando trazer tranquilidade à população da Paraíba. Comemoramos, sobretudo, o comprometimento de todos os policiais civis. As dificuldades existem, o país passa por uma grave crise, mas, no entanto, há uma vontade dos profissionais para sair de casa e combater a criminalidade, realizando o seu mister investigativo com sabedoria, experiência e resolutividade – disse.

De acordo com o superintendente, um dos principais desafios é manter um canal de diálogo com a população.

– O desafio é avançar cada vez mais na repressão à criminalidade, através de um canal importante que a polícia dispõe, que é o Disque Denúncia. O desafio é manter todos os policiais de cabeça erguida, com essa missão de melhorar o serviço prestado à população – salientou.

*As informações são da Rádio Campina FM.