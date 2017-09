“É preciso lançar um novo olhar sobre as coisas”, diz presidente da FIEP em evento

A solenidade de abertura do I Campina Innovation reuniu no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, em Campina Grande, empresários e profissionais de diversas áreas de atuação, interessados em aprender e conhecer sobre o universo da inovação.

O evento realizado pelo SEBRAE em parceria com o Sistema FIEP/SENAI tem o objetivo de abordar a temática inovação de forma ampla, mas sempre apresentando o contexto no qual estão atualmente inseridas as indústrias do Estado da Paraíba.

Em discurso, o presidente da FIEP, Francisco de Assis Benevides Gadelha, destacou a relevância do tema na atualidade.

Ele falou que, pensar no futuro é uma maneira objetivo de nos inserir no amanhã. O empresário disse ainda que é preciso lançar um novo olhar sobre as coisas, porém, as ideias inovadoras devem ser algo tangível, algo que o consumidor possa ver, tocar e utilizar, gerando valor para o negócio.

O diretor técnico do SEBRAE/PB, Luiz Alberto Amorim, ressaltou a importância do empreendedorismo.

Segundo ele, quem quer inovar precisa tem um comportamento empreendedor, ter atitudes firmes perante os desafios e ultrapassar os obstáculos com criatividade, seja qual for a atividade do negócio.

Luiz Alberto chamou a atenção dos empresários para que estejam atentos às tendências que estão colocadas no “nosso campo de visão” e ao fato de que precisamos estar preparados para acompanhá-las.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, Tovar Correia Lima, afirmou que a parceria com o SEBRAE e o SENAI em torno de um evento que trata da inovação é uma forma de unir forças e competências com a finalidade de criar um ambiente favorável para geração de emprego e renda para Campina Grande e, consequentemente, para o estado.

Após a abertura oficial do evento, a programação seguiu com palestra e realização de oficinas sobre o tema central do I Campina Innovation.