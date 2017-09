Dupla rouba carro em Campina com feira de R$ 6 mil e R$ 20 mil em dinheiro

Dois homens armados roubaram uma caminhonete que estava carregada com uma feira no valor de aproximadamente R$ 6 mil, além de uma bolsa no interior do veículo com a quantia de R$ 20 mil, celular e documentos.

A informação foi repassada pela Polícia Militar. O caso aconteceu no bairro do Alto Branco, em Campina Grande, na noite desta terça-feira (5), quando a mulher que dirigia o veículo, uma Hilux prata de placa DWA 9385, foi abordada por dois homens armados na rua Benedito Mota.

A vítima contou aos policiais que, após fazer a abordagem, a dupla fugiu em direção ao bairro da Palmeira, mas apesar de terem sido realizadas rondas na região nenhum dos suspeitos foi localizado.