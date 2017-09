Dupla de irmãos ateia fogo em residência para matar suspeito de roubo

Dois homens atearam fogo em uma residência na zona rural do município de Juazeirinho, no Seridó paraibano, para tentar matar um suspeito de envolvimento com o roubo de uma moto, de acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM).

Ainda conforme a PM, o fato ocorreu por volta das 19h30 dessa quinta-feira (7) e os suspeitos de terem provocado este incêndio são irmãos.

Quando os policiais chegaram ao local, a casa estava em chamas, mas a vítima já havia sido socorrida para o hospital. Na residência também estavam a esposa e o filho, uma criança de colo, que não se feriram.

A PM localizou os suspeitos poucos instantes após o crime e os conduziu para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Esperança.

Eles foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e dano ao patrimônio.