Duas mil vagas em cursos profissionalizantes são oferecidas pelo Senac na Paraíba

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial da Paraíba lançou hoje uma extensa programação de cursos profissionalizantes em cinco unidades operativas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras.

Na capital, estão sendo oferecidas mais de 40 formações. No interior do estado, os interessados podem conferir uma grade que contempla 24 cursos em Campina Grande e Cajazeiras.

As matrículas já estão abertas e podem ser realizadas nas unidades do Senac e as aulas iniciam nos meses de setembro e outubro.

A grade completa dos cursos, bem como mais informações sobre cada um deles, está disponível no site da instituição: www.pb.senac.br.

Em João Pessoa, a instituição oferece 54 cursos nas unidades do Centro de Educação Profissional (CEP), Centro de Desenvolvimento Gerencial (Cendege) e na Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria.

Estão disponíveis formações em 12 áreas: Informática, Comunicação, Idiomas, Beleza, Gestão, Comércio, Saúde, Desing, Artes, Moda, Hospitalidade, Turismo e Lazer.

A unidade do Senac na cidade de Campina Grande oferta ao público 17 cursos em cinco áreas potenciais do mercado de trabalho: Informática, Beleza, Produção de Alimentos, Turismo e Gestão.

As aulas iniciam no mês de outubro nos horários da manhã, tarde e noite. O público do sertão do estado também pode se capacitar, em Cajazeiras, a instituição disponibiliza 17 turmas em sete cursos nas áreas de: Informática; Gestão e Saúde.

Os cursos são presenciais e acontecem nas unidades operativas do Senac, alguns iniciando ainda neste mês de setembro, nos turnos da manhã, tarde e noite, com cargas horárias que variam de 30h a 196h.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer as unidades com o RG, CPF e Comprovante de Pré-Requisito.

Os comerciários e dependentes que apresentarem a carteira do Sesc ou da SINECOM atualizadas no ato da matrícula recebem um desconto de 20%.

O CEP João Pessoa se localiza na Av. D. Pedro I, 389, Centro; Já o Cendege está situado na Rua Des. Souto Maior, 115, Centro; A Escola Senac de Gastronomia fica localizada na Avenida Cabo Branco, 2788, Praia do Cabo Branco.

O Senac em Campina Grande está localizado na Av. Manoel Tavares, 300; Bairro Jardim Tavares.

E em Cajazeiras os trabalhadores podem se dirigir a Rua Manoel G. Pedrosa, 705, Centro e conferir a programação de cursos da instituição.