Dois homens são presos suspeitos de tráfico na Grande João Pessoa

Durante ações de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar apreendeu crack e maconha, prendeu dois suspeitos e aprendeu dois adolescentes em João Pessoa, Santa Rita e Bayeux, nessa quinta-feira (7).

Na apreensão mais recente, por volta das 20h, policiais abordaram um menor e com ele encontraram 35 pedras de crack, em Santa Rita.

Na Capital, no bairro São José, policiais abordaram um adolescente em atitude suspeita e com ele apreenderam mais de 100 porções de substância semelhante à maconha e dois pacotes da mesma droga.

Ainda em João Pessoa, no bairro das Trincheiras, ao perceber a presença da PM, um homem tentou se desfazer de um pacote com uma pedra de crack e dinheiro. O suspeito e o material foram recolhidos.

Em Bayeux, no Centro da cidade, policiais militares receberam informações sobre um ponto de tráfico e durante as diligências encontraram um homem com 30 pedras de substância semelhante à crack, seis porções de maconha e balança de precisão.

Todos os suspeitos detidos, e os adolescentes e drogas apreendidas foram encaminhados para as delegacias.