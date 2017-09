Dois cursos da UFCG recebem nota máxima

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na última sexta-feira, 1º, os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2016, além de dois indicadores calculados a partir deste exame: o Conceito Enade e o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD).

O Conceito Enade, que vai 1 a 5, avalia os cursos por meio dos desempenhos dos estudantes no exame, enquanto que o IDD é calculado comparando-se as medidas de desempenho do mesmo estudante no ingresso e na conclusão do curso.

No Conceito Enade, dos onze cursos da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) que foram avaliados, dois obtiveram nota máxima (5): Serviço Social (campus de Sousa) e Enfermagem (campus de Campina Grande).

Os cursos de Enfermagem de Cajazeiras e de Cuité (CES) Medicina (Campina Grande), Medicina Veterinária (Patos), Odontologia (Patos) e Nutrição (Cuité) receberam nota 4, enquanto que Medicina do campus de Cajazeiras e Farmácia, de Cuité, obtiveram nota 3. O curso de Agronomia, do campus de Pombal (CCTA), ficou com nota 2.

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) serão divulgados em novembro.