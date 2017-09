Disputando comando do Livres com deputado, vereador afirma ter “apoio da nacional”

Foto: Paraibaonline

O vereador Lucas de Brito minimizou as declarações do deputado Tião Gomes sobre a disputa pela presidência da executiva estadual do PSL/Livres, na Paraíba. O deputado teria ironizado que o vereador não tinha votos suficientes para se eleger no cargo de presidente da legenda, que está mudando de nome.

Lucas de Brito disse que o seu relacionamento com o deputado é o melhor possível e que sempre foi amistoso e muito transparente, os quais permitiram a discussão sobre a renovação da Mesa Diretora do Partido. Para ele é legítimo que essa renovação seja feita através do voto de diretórios municipais ou da direção nacional.

Ele explicou que a executiva nacional que hoje é integrada por membros do PSL antigo e também por membros do Livres, pode, no voto, deliberar sobre se é ou não a hora de renovar o PSL na Paraíba. “Isso deverá acontecer da forma mais natural possível. Seja Tião ou eu o presidente, o importante é somarmos esforços para fazer o Livre crescer”, destacou.

O parlamentar afirmou ainda ter o apoio da parte do Livre Nacional porque há duas correntes dentro do partido. O livre que defende a apresentação de uma candidatura própria para presidente da República para o partido se desenvolver e puder ter a oportunidade de apresentar as idéias do liberalismo no país. Já o PSL, tem uma postura mais conservadora e defende alianças políticas com partidos tradicionais.

Para ele, isso é um exemplo de diferença de posicionamentos que estão sendo postos dentro da própria legenda. “Mas estamos aguardando de forma muito tranquila essas mudanças”, completou.