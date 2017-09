Diretor da Casa da Cidadania desmente mito de validade da identidade

O diretor da Casa da Cidadania de Campina Grande, Anderson Almeida, falou nesta sexta-feira (1) sobre a demanda do órgão, que atende diariamente quatro mil pessoas no município.

– A Casa da Cidadania é um órgão em Campina Grande que tem aproximadamente quatro mil atendimentos ao dia. É um volume muito grande, mas são vários setores de atendimento e são 19 boxes funcionando nos diversos serviços. A Casa da Cidadania não faz só identidade, mas atende Detran, CPF, Carteira de trabalho, Sine Estadual, Cagepa, Funade, PBPrev, box da Polícia Civil fazendo boletim de ocorrência, Receita Estadual, INSS e podem fazer os pagamentos dentro do Pague Fácil dentro da Casa da Cidadania – explicou.

Almeida destacou que existe uma procura muito grande pela identidade, pois existe um mito que o RG tem a validade de 10 anos.

– Existe um mito que a identidade vale 10 anos. Identidade não tem prazo de validade, os bancos estão exigindo 10 anos nesse documento, mas não existe nenhuma lei especifica que dê prazo de validade a identidade. Essa demanda reprimida causa, muitas vezes, uma procura maior do que a autorização que temos de confeccionar a identidade – esclareceu.

Além disso, o diretor explicou que anteriormente as pessoas enfrentavam grandes filas para ter o direito de emitir documentos.

– Para democratizar o acesso do cidadão nada melhor do que o agendamento. Qualquer cidadão que tem acesso a internet e a um computador na sua casa acessa o site do governo do Estado e agenda dia e hora para ser atendido. Aqueles que não conseguirem, pode procurar diretamente a gerência da Casa. A regra é o agendamento pela internet e esse agendamento ocorre dia 15 de cada mês se programando para o mês subsequente– concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Panorâmica FM.