Dilma Rousseff afirma que ex-ministro mentiu perante Sérgio Moro

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse em nota que seu ex-chefe da Casa Civil Antonio Palocci mentiu em depoimento ao afirmar que a Odebrecht foi beneficiada ao ganhar a concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, informa o jornal Folha de São Paulo.

Foto: Jane de Araújo/ Agência Senado

“A colaboração implorada é o esforço de sobrevivência e a busca por liberdade. Isso não significa que se amparem em fatos”, declarou Dilma.

*fonte: uol