Dia da árvore será comemorado na Estação Cabo Branco com roda de leitura

foto: Secom/JP

Para comemorar o dia da árvore, o projeto Roda de Leitura da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, apresenta nesta quinta-feira (21), às 14h, uma enquete teatral ‘O Homem que Espalhou o Deserto’, do autor Ignácio de Loyola. A entrada é aberta ao público de todas as idades.

A atividade acontecerá na sala de práticas educacionais, ao lado do estacionamento e terá a participação de uma escola municipal. A enquete será encenada pelos atores e educadores José Carlos e Wellandro Duarte.

‘O Homem que Espalhou o Deserto’ conta a história de um menino que desde pequeno gostava de cortar as folhas do jardim de sua casa, que quando se torna adulto começa a devastar tudo que encontra ao seu redor. Até que um dia toma consciência e percebe que espalhou o deserto pelo país inteiro. “O livro é uma verdadeira reflexão sobre a importância de manter áreas verdes e, acima de tudo, preservar nosso meio ambiente”, afirma José Carlos.

A atividade é uma ação do projeto Estação Verde, em que faz uma alusão a temática voltada para a preservação do meio ambiente, durante o mês de setembro. A coordenadora do projeto, Denise Paz, comentou que o objetivo do projeto é também a prática da leitura, proporcionando a convivência em um ambiente que dialogue com várias linguagens artísticas e culturais.

Serviço:

Roda de Leitura

O Homem que espalhou o deserto – Ignácio Loyola

Local: Sala de Práticas Educacionais da Estação Cabo Branco

Dia: Quinta-feira (21)

Horário: 14h