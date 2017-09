Detran-PB lança jogo digital comemorativo da Semana Nacional de Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) lança, nesta segunda-feira (11), o jogo digital “Desafio Superprático Detran”, que estará disponível para download gratuitamente, nas lojas virtuais, tanto para Android quanto para IOS.

O campeonato faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, que será aberta oficialmente no dia 18, às 9h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Com participação aberta a todas as pessoas, o campeonato digital será encerrado no dia 20 e os ganhadores serão divulgados no dia 22. No Desafio Superprático, o jogador passará por 6 fases, participando de situações de trânsito com moto e carro, em circuito aberto e fechado, além de um quiz.

As premiações serão entregues em solenidade oficial de encerramento da SNT no dia 25, às 9h, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), em Campina Grande.

Semana Nacional de Trânsito – Comemorada no período de 18 a 25 de setembro em todo o país, a SNT na Paraíba tem a coordenação do Departamento Estadual de Trânsito.

A abertura será presidida pelo superintendente Agamenon Vieira e contará com a participação de autoridades, além de representantes de instituições e entidades parceiras.

De acordo com a programação, a abertura será marcada pela apresentação do Grupo de Danças Folclóricas do Sesc, seguida de esquete teatral sobre o trânsito, encenada pela “Arretado Produções Artísticas”, e palestra sobre tema específico da Semana Nacional de Trânsito.

A palestra será proferida pelo presidente da Associação Nacional dos Detrans, Antônio Carlos Gouveia, sobre o tema “Nós somos o trânsito”, principal abordagem da SNT, com a finalidade de alertar a população sobre a responsabilidade de cada um no trânsito, no sentido de diminuir os números alarmantes de mortes e feridos nas vias e rodovias do país.

A Semana Nacional de Trânsito se estenderá às principais cidades do interior do Estado, a exemplo de Santa Rita (dia 19, às 10h), onde será realizada uma audiência pública sob a coordenação de Adones Júnior, chefe do Posto do Detran naquele município, em parceria com Luiz Carlos André, da Ong ETEV (Educar para o Trânsito, Educar para a Vida).

No dia seguinte (20), às 10h será a vez da audiência pública no município de Patos, sob a coordenação do diretor de Engenharia do Detran-PB, Maurício Alves, seguida de distribuição de cartilhas e palestra proferida pela chefe da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Poliana Figueiredo, às 15h.

A programação da SNT chegará a Cajazeiras no dia 21, no mesmo horário, com audiência pública sob a coordenação da Diretoria de Engenharia e palestra da chefe da Divisão de Educação de Trânsito (DET), Abimadabe Vieira, às 15h, além de distribuição de cartilhas sobre o tema.

O município de Sousa será contemplado no dia 22, também às 10h, sob a responsabilidade do diretor Maurício Alves e palestra da chefe da EPTran, também à tarde.

Durante a solenidade de encerramento, dia 25, na Fiep, haverá uma exposição de trabalhos sobre Educação para o Trânsito, produzida pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), panfletagem e mesa de encerramento com entrega das premiações aos vencedores do jogo digital “Desafio Superprático Detran”, além de apresentação cultural do Grupo Musical Sivuquiando, daquela universidade.