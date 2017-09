Detentos da Cadeia Pública de Itabaiana são recapturados três horas após fuga

A polícia militar recapturou, na noite desse sábado (16), quatro homens que haviam escapado da Cadeia Pública da cidade de Itabaiana, cerca de três horas após os presos terem fugido.

Segundo o major Oscar Beuttenmuller, comandante do 8º Batalhão, que coordenou as ações, desde que a PM teve notícia da fuga dos presos, por volta das 19h30 desse sábado, várias equipes policiais iniciaram uma série de pontos de bloqueios e diligências para conter as possíveis rotas de fuga na cidade e região, com o intuito de recapturar os fugitivos.

“Desde o momento da fuga, montamos um cerco na região para tentar reduzir as possibilidades dos presos conseguirem escapar, e conseguimos capturá-los, por volta das 22h, dentro de um veículo, durante abordagem feita em um dos pontos de bloqueios montado com o apoio da PRF, na saída da localidade conhecida por Café do Vento, após um policial militar ter suspeitado do veículo”, relatou o comandante.

Durante abordagem, foram encontrados dentro de um táxi, juntamente com um casal suspeito de estar auxiliando na fuga, os quatro fugitivos, sendo dois de 21 e 20 anos que respondem por crime de roubo e dois de 21 e 32 anos que respondem por homicídio.

Os seis detidos foram conduzidos para a delegacia de Itabaiana.