Desportiva Guarabira atropela Sport Campina e retorna à elite após seis anos

foto: Divulgação / AD Guarabira

Com o acanhado estádio Silvio Porto completamente lotado, em uma quarta-feira (13) tumultuada fora de campo na segunda divisão do campeonato estadual, a Desportiva Guarabira colocou um sorriso enorme nos amantes de futebol do Brejo paraibano.

Podendo até empatar contra o Sport Campina, o Azulão fez muito mais do que o necessário: fez 3 a 0, classificou-se para a final e consequentemente se garantiu na elite do Campeonato Paraibano de 2018.

Os gols guarabirenses foram anotados por Moisés, Ebinho e Éverton.

